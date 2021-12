Monte Roberto, furto di offerte in chiesa. Il parroco non denuncia

Il ladro è scappato via con pochi spiccioli di offerte trovati dentro alla cassetta per le lampade votive

MONTE ROBERTO – Furto alla chiesa di San Silvestro Papa, al centro di Monte Roberto. Qualcuno si è introdotto in chiesa e, magari trovandosi solo, ha approfittato del momento per sottrarre le monete contenute nella cassettina delle offerte apposta sotto ai lumini e alle candele votive.

Un furto non certo da specialista, non certo da quei Lupin dei luoghi di culto come la cronaca ci ha fatto conoscere, ma bensì un gesto che appare più commesso da qualche disperato e inesperto, tanto che nella fuga ha seminato alcune monete per strada, facendo così scoprire quel gesto che altrimenti forse sarebbe passato anche inosservato. L’uomo ha scardinato la cassetta delle offerte poi si è dileguato.

Sono stati alcuni fedeli infatti a notare domenica la strana presenza delle monete in terra e a far insospettire circa la loro natura. Il bottino è irrisorio, anche per questo il parroco don Maurizio Fileni reggente la parrocchia di San Silvestro Papa non ha sporto denuncia.