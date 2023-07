Monte Roberto, ciclista urtato da un’auto mentre segnala la svolta: grave a Torrette

MONTE ROBERTO – Ha allungato il braccio per indicare la direzione verso cui avrebbe voluto svoltare, ma in quel momento è stato urtato da una Fiat Panda condotta da una donna. È successo stamattina poco dopo le 10 in frazione Pianello Vallesina, nei pressi di via XX Aprile, vicino al campo sportivo. Il ciclista – un ragazzo di 22 anni della zona – in seguito all’urto con la vettura è stato sbalzato a terra e ha battuto la testa. Circostanza che ha destato molto spavento nella donna al volante, che subito si è fermata a prestare soccorso e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana, ma data la dinamica e le ferite riportate dal giovane si è ritenuto anche di allertare l’eliambulanza Icaro02 atterrata nelle vicinanze.

Il 22enne è stato trasferito in elicottero al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Le condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri.