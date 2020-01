Monte Roberto, auto tocca il new jersey e si ribalta. Conducente illesa

Coinvolto anche un secondo mezzo. Alla guida dell'automobile una donna di Jesi di 24 anni, trasportata in codice verde al "Carlo Urbani". Al vaglio le dinamiche dell'incidente. Sul posto la croce verde, i vigili del fuoco e l'automedica

JESI – Incidente questa mattina, giovedì 23 gennaio, poco prima delle 9, sulla rampa di ingresso della strada statale 76 all’altezza di Monte Roberto. Auto si ribalta in fase di sorpasso. Illesa la donna alla guida. Coinvolto anche un camion.

Da definire la dinamica dello schianto. Sul posto i vigili del fuoco, l’automedica, e un mezzo della Croce Verde di Jesi. Secondo le prime ricostruzioni il camion avrebbe invaso la corsia di sorpasso della superstrada mentre l’auto guidata dalla giovane donna, classe 1996, di Jesi, era in fase di sorpasso.



L’automobile quindi avrebbe toccato il new jersey capovolgendosi. La 24enne è rimasta illesa ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.