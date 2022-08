Monsano, tragico incidente nella notte: muore sul colpo un centauro 53enne

MONSANO – Tragico incidente stradale nella notte lungo via Marche, nei pressi dell’ex Mercatone Uno. Nel violento scontro tra una Bmw e uno scooter Yamaha ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato a terra. L’uomo, 53 anni residente a Monte San Vito, è praticamente morto sul colpo. L’incidente è avvenuto verso mezzanotte.



La dinamica è al vaglio degli inquirenti, ma si tratta di uno scontro frontale. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo inutili. I primi a intervenire, gli addetti della Vedetta2 Mondialpol. Le guardie giurate che stavano transitando in servizio di controllo verso Chiaravalle, si sono fermate a prestare soccorso e hanno iniziato un massaggio cardiaco, intanto scattavano le chiamate di aiuto al numero unico 112. Sul posto sono prontamente intervenute l’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jesi. Inutili purtroppo tutti i tentativi di salvare il centauro, spirato sull’asfalto. La strada è stata chiusa, il Pm ha disposto la rimozione della salma. Lievemente ferito il conducente della vettura, un 25enne nato in Ucraina. L’auto e lo scooter sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e le responsabilità. L’autista della vettura potrebbe essere indagato per omicidio stradale.