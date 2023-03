Monsano, stacca a morsi una falange a un poliziotto: arrestato

MONSANO – Tanto allarme ieri pomeriggio 30 marzo per un uomo, marocchino, che camminava in stato confusionale lungo la superstrada 76 sulla corsia in direzione Jesi, rischiando di essere investito o di causare un incidente. Numerose le chiamate al 112 chiedendo l’intervento delle volanti per mettere in sicurezza quell’uomo. Al loro arrivo, le pattuglie della Polstrada di Senigallia sono riuscite a intercettare l’uomo nei pressi del km64 tra le uscite di Monsano e Jesi est in direzione Jesi. Gli agenti lo hanno fermato per identificarlo, avvicinandolo sulla piazzola di sosta. Ma alla vista delle divise il marocchino ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro gli agenti, che nel frattempo avevano anche richiesto l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti la Croce gialla di Chiaravalle e l’Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano. Ma il marocchino completamente fuori di sé, ha aggredito uno degli agenti, mordendolo a una mano con violenza, tanto da staccargli una falange. L’agente è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove è stato sottoposto in serata a un delicato intervento chirurgico ricostruttivo.

Lo straniero, che dopo l’aggressione si era sdraiato a terra rifiutando di alzarsi, è stato condotto nelle celle di sicurezza della Questura di Ancona, arrestato per le lesioni gravi a pubblico ufficiale. Oggi 31 marzo dovrebbe comparire davanti al giudice del tribunale di Ancona per la convalida.