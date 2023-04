Monsano: spaccata al “Toys”, ladri in fuga con la cassa

MONSANO – Colpo al “Toys center” di via Marche, a Monsano. Ignoti sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì notte, poco dopo le 2.

Hanno raggiunto il negozio a piedi, poi hanno forzato la vetrata principale con le porte d’emergenza e con una spaccata sono riusciti a penetrare all’interno. Si sono diretti al ricevitore di cassa, lo hanno portato via convinti che contenesse chissà quali grandi incassi. Ma la loro azione è stata interrotta bruscamente dall’allarme che, scattato, ha fatto convergere sul posto le pattuglie della Vedetta2/Mondialpol di Jesi e Senigallia oltre a una pattuglia della Stazione Carabinieri Jesi. I banditi sono scappati con la cassa che conteneva solo pochi spiccioli. Indagini dei Carabinieri di Jesi.

