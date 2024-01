Monsano, scontro tra moto: quattro feriti, arriva l’eliambulanza

MONSANO – Scontro tra moto questa mattina alle porte di Monsano. L’incidente, sulla cui dinamica stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Jesi, è avvenuto verso le 11 all’incrocio tra via Marche e via Breccia, all’altezza dell’ex Mercatone Uno. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite. I centauri sono stati sbalzati sull’asfalto e hanno riportato traumi. Immediato l’allarme al numero unico 112 da parte di altri automobilisti in transito.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce verde di Jesi e l’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Jesi e i carabinieri per i rilievi di legge. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per assistere i feriti e hanno poi messo in sicurezza le moto coinvolte. Data la gravità della situazione, è stata anche allertata l’eliambulanza che ha trasferito uno dei centauri al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Gli altri tre coinvolti sono stati accompagnati in ospedale in ambulanza, tutti in codice rosso. Si è reso necessario chiudere la strada per consentire ai soccorritori di procedere in sicurezza.