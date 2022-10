Monsano, scontro auto-moto: centauro perde la vita

MONSANO – Terribile incidente oggi pomeriggio 15 ottobre verso le 17 in zona Sant’Ubaldo, periferia di Monsano. Nel violento scontro tra una Tesla e una Kawasaki, il centauro (un 75enne di Senigallia) ha perso la vita. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari dell’automedica di Jesi. È stata inviata sul posto anche L’eliambulanza Icaro01 ma è tornata indietro scarica. Il centauro è morto sul colpo. La Sp76 nel tratto di via Ancona all’intersezione con via Cassolo è ancora chiuso. Sul posto la Polstrada di Ancona e Fabriano.

In aggiornamento