Monsano, scontro auto-furgone: ferito un 30enne

MONSANO – Scontro tra un’auto e un furgone questa mattina 7 marzo verso le 8 in via Sant’Antonio, alle porte del paese. Il bilancio è di un ferito, per fortuna non grave, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

A scontrarsi, una Alfa Romeo Giulietta condotta da un uomo di 30 anni di Monsano e un furgone Citroen Jumper. Illeso il conducente del furgone, mentre il 30enne – che stava andando al lavoro insieme a un altro uomo che viaggiava insieme a lui sul sedile anteriore destro – è rimasto ferito. Illeso anche il trasportato.

Il conducente della vettura è stato soccorso dai sanitari della Croce verde di Jesi che lo hanno trasportato all’ospedale Carlo Urbani con un codice giallo di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118 di Jesi, i vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge e dovranno ricostruire la dinamica e le responsabilità.