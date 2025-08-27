Monsano, al Paradise arriva la prima Survival Laser Experience del centro Italia

L’area Camphoenix sarà allestita con scenografie horror, effetti speciali e attori professionisti nei panni di zombie, per inseguimenti senza sosta

MONSANO – In arrivo la prima Survival Laser Experience del centro Italia. L’area Camphoenix del “Paradise” di Monsano sarà allestita con scenografie horror, effetti speciali e attori professionisti nei panni di zombie, per inseguimenti senza sosta. Un mix di azione, adrenalina e paura reale, che trasforma il laser game in una sfida immersiva a tema horror. Venerdì 5 Settembre la prima data, con inizio ore 20:30.

L’evento si svolge all’aperto e in gruppi da 20 persone per ogni sessione, di durata 30 minuti ciascuna. Lo scopo è resistere, muovendosi nell’oscurità, per portare a compimento la propria missione… prima che sia troppo tardi.

Ogni angolo può nascondere una sorpresa. Ogni secondo può essere l’ultimo. Non è solo un gioco: è un’esperienza tra tensione, azione e puro spettacolo dal vivo, a cui si può accedere a partire dai 14 anni.

Biglietti in pre-vendita già disponibili.

Per approfondimenti: paradise-monsano.com