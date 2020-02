Monsano, al “Paradise” è Carnevale tra maschere, musica e giochi

Tutto pronto per un fine settimana dedicato ai bambini e non solo. Previsti, animazione e premi. Presente anche la Croce rossa di Jesi. Festa anche in occasione del "Martedì grasso"

MONSANO – Continuano gli appuntamenti al Paradise di Monsano per il Carnevale. Dopo i supereroi ora l’appuntamento è per domenica 23 con animazione e truccabimbi. E la partecipazione della Croce Rossa di Jesi.

Domenica 23, e poi martedì 25, in programma le feste di Carnevale al Parco Giochi dei gonfiabili con animazione, musica, giochi e premi per le maschere più belle. Una festa per grandi e bambini. «Tra le iniziative più apprezzate del Carnevale ci sono le nostre feste qui al Paradise, a due passi da Jesi. Ad accogliere il pubblico, grazie alla sua posizione strategica, l’immenso parcheggio gratuito, le aree interne per bimbi e i ragazzi, i servizi a misura di famiglia, anche nella ristorazione», spiega lo staff.

E intanto già si lavora alla Festa della Donna. Domenica 8 Marzo torna la cena spettacolo al Paradise! Animazione e Karaoke per divertirsi in compagnia, a tutte le età! La sala sarà organizzata in tavolate per godersi la serata in allegria e per la cena è previsto il menu fisso da 30 euro a persona. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Questo il menù

Antipasto: bruschette di polenta con prosciutto crudo, lardo di colonnata e pepe rosa; vellutata di zucca, caprino e dadi di verdurine.

Secondo piatto: tagliata di angus argentino con crema di tartufo, rucola e ricotta.

Dessert: mousse alle fragole, caramello e peperoncino