Monsano, per osservare l’incidente investe un anziano: due pensionati al pronto soccorso

MONSANO – Per osservare l’incidente in corso, finisce per investire un anziano che a sua volta, stava guardando nella stessa direzione. Bizzarro episodio quello di oggi alle 11,30 in via Collina a Monsano, la strada che costeggia il cimitero comunale. Protagonista una donna di 76 anni che, appena uscita dal cimitero, nell’approntare la discesa al volante della sua Panda, avrebbe avuto un problema meccanico. Secondo quanto riferito successivamente ai soccorritori, la macchina non avrebbe frenato e la poverina, temendo di fare un incidente, ha aperto lo sportello, messo fuori un piede e poi si è gettata dall’abitacolo, rotolando sull’asfalto mentre la sua vettura finiva nel fossato, ribaltandosi. La signora è stata condotta in codice giallo al pronto soccorso di Jesi, intanto Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri stavano deviando il traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.

In quella deviazione, un 64enne del paese al volante della sua Tipo ha pensato di rendersi utile. Cercava un punto dove fermarsi per andare a prestare soccorso e non si sarebbe accorto di un anziano (84 anni) che stava attraversando la strada, a sua volta incuriosito dal trambusto dell’incidente. L’anziano è stato travolto ed è caduto sull’asfalto battendo il viso. È stato soccorso dai sanitari della Croce gialla di Morro d’Alba che lo hanno accompagnato, anche lui in codice giallo, all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.

A ricostruire la dinamica dell’incidente e del consequenziale investimento sarà la Polizia locale di Monsano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente.