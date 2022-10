Monsano, maxi rissa fuori dalla discoteca: pattuglie da tutta la provincia per fermare gli esagitati

MONSANO – La serata latina fa il boom dentro alla discoteca ma all’esterno, nel parcheggio e lungo la strada, si scatena il putiferio. E’ successo nella lunga notte di sabato scorso fino alle 6 di ieri mattina 16 ottobre. Al “Miami” era in corso la serata dance “Mamacita-Grand opening night”, con musica reggaeton e afro, mixata dai djs Frankie Di Palma, Nich, Mr Kevin, Fabrizio Fattori e Thium. Tanta gente, un pubblico per lo più giovane, che ha continuato a divertirsi fino a tardi, incurante di ciò che stava succedendo all’esterno fra una moltitudine di giovani ubriachi ed esagitati che se le sono date di santa ragione. Una maxi rissa in cui sono state coinvolte circa 300 persone (almeno secondo quanto riferito da alcuni testimoni). Il parapiglia è scoppiato verso le 3,30, sembra a causa di futili motivi incendiati dall’eccesso di alcol. Protagonista un gruppo abbastanza nutrito di giovani magrebini che si sarebbe scagliato contro altri coetanei sia italiani che albanesi, ma la ricostruzione e l’accertamento delle responsabilità è in corso. Di fatto sono volati calci, pugni, schiaffi e bottigliate.

Una situazione fuori controllo, tanto che la vigilanza privata del locale, non riuscendo da sola a placare gli animi, ha chiesto aiuto al 112. Sul posto, oltre ai Carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi, sono intervenuti anche militari provenienti da altri comandi provinciali e perfino da Ancona, per non rischiare anche la stessa incolumità degli operanti. Si sono anche fermate a dare supporto le guardie giurate della Vedetta2/Mondialpol. Il bilancio è di due giovanissimi finiti al Pronto soccorso di Torrette con escoriazioni e ferite da rissa. Non gravi, per fortuna, ma di botte ne hanno prese. Altri si sono dileguati all’arrivo dei militari, temendo conseguenze. I carabinieri hanno identificato alcuni dei partecipanti alla maxi rissa, ma il lavoro di identificazione continuerà anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza esterne al locale. Alcuni hanno continuato a picchiarsi anche a discoteca chiusa, verso le 6 del mattino. Dopo l’identificazione e l’accertamento delle responsabilità, gli inquirenti procederanno per il reato di rissa.