Monsano, incidente stradale fra due vetture: un ferito grave

Tre le persone coinvolte in via Sant'Antonio, una delle quali trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Da chiarire le cause del tremendo impatto

MONSANO – Tremendo impatto questa mattina, 25 gennaio, attorno alle 8.30 lungo via Sant’Antonio, in prossimità di via della Figuretta. Due auto, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate lateralmente. Ad avere la peggio, il conducente dell’Audi, trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Sull’altro veicolo, una Seat, viaggiavano due donne, madre e figlia, ora al Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.

Sul posto, oltre al 118 con automedica e Croce Verde di Jesi, anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada, interrompendo temporaneamente il transito. I feriti eramo già fuori dall’abitacolo delle rispettive auto.