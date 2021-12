MONSANO – Gravissimo incidente questa mattina verso mezzogiorno in via Puglie, zona industriale di Monsano. Secondo una primissima ricostruzione, al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, sembra che una moto con in sella due ragazzi di 17 anni si sia scontrata lateralmente con un camion che trasportava materiale per edilizia e cantieri. Un impatto devastante, in seguito al quale i due centauri sono stati sbalzati sull’asfalto.

Sebbene indossassero entrambi il casco ben allacciato, per il 17enne alla guida non è stato sufficiente. Il ragazzo ha battuto la testa sull’asfalto, perdendo conoscenza. L’altro, contuso e molto spaventato, è rimasto sempre vigile. Immediato l’allarme al 112 da parte del conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi insieme a due ambulanze, l’equipaggio della Croce verde di Jesi e della Croce gialla di Morro d’Alba.

L’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba



Gravissime le condizioni del ragazzo alla guida della moto, trasferito in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Era incosciente. Nella caduta ha riportato un vasto trauma cranico, oltre a contusioni e politraumi. I medici di Torrette si sono riservati la prognosi.

L’altro ragazzo, che viaggiava dietro, è stato soccorso dai militi della Croce gialla e trasferito in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Per la dinamica e la ricostruzione del sinistro indagano i Carabinieri.