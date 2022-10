Monsano, denunciato il 20enne che ha innescato la maxi rissa fuori dalla discoteca

MONSANO – È stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Jesi il giovane magrebino, 20 anni, responsabile di aver innescato una lite poi degenerata in maxi rissa fuori dalla discoteca Miami sabato notte. Il giovane, residente in provincia di Ancona e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe presentato già ubriaco in discoteca pretendendo di entrare, ma al rifiuto dell’addetto alla sicurezza del locale, lo avrebbe aggredito con calci, pugni e perfino con una bottiglia di vetro, spaccata in testa. Da quella lite è nato un autentico parapiglia, con il branco del magrebino che ha attaccato i vigilantes del locale e altri ragazzi presenti all’esterno. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Jesi e del comando provinciale di Ancona, ma vedendo i militari il branco fuori controllo di ubriachi ed esagitati ha cercato di impedire l’intervento. Pertanto, sono stati identificati moltissimi giovani e altri lo saranno successivamente, grazie alla visione delle telecamere della discoteca.

A restare feriti, sia il magrebino che il buttafuori, entrambi medicati al pronto soccorso di Torrette. Al ventenne sono state contestate le lesioni personali, è stata elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta e sono in corso accertamenti per l’applicazione di altre misure preventive, non essendo nuovo a episodi come quello di sabato. Il marasma, lo sottolineiamo ancora doverosamente, è avvenuto all’esterno del locale, sul parcheggio e sulla strada tanto che gli avventori della discoteca non si sono accorti di nulla. Anzi, i clienti sono stati preservati da eventuali problematiche proprio grazie all’intervento della security del locale che ha impedito l’ingresso al magrebino e ai suoi amici, vedendoli fin troppo esagitati. Quanto avvenuto mette sotto i riflettori la movida del weekend, non solo per quanto riguarda le discoteche ma anche i locali e luoghi di aggregazione dove saranno frequenti i controlli.