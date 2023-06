“Moca-Monsano Contemporary Art Feast”: al via la terza edizione

MONSANO – Il Comune di Monsano, in collaborazione con il Tomav – Torre Moresco Arte Contemporanea e con la Fondazione Filiberto e Bianca Menna, annuncia la terza edizione del “Monsano Contemporary Art Feast”. L’evento quest’anno propone, dal 30 giugno al 28 luglio, una serie di incontri sull’arte contemporanea che si terranno in piazza dei Caduti (alle ore 18.45) e un progetto speciale dedicato alla figura di Claudio Rotta Loria.



«In attesa di individuare nuovi spazi d’azione e di aggregazione che nel 2024 porteranno a definire un programma espositivo dedicato alle urgenze del presente con artisti provenienti da diversi paesi del mondo (Giappone, Cina, Bolivia, Montenegro, Romania, Francia) e anche con una particolare attenzione al panorama italiano, l’intero palinsesto del Moca Art Festival 2023 si orienta anche quest’anno nell’ambito della sfera didattica e dialogica con cinque appuntamenti riflessivi dedicati a importanti territori e teorie dell’arte contemporanea», spiegano i promotori.



Obiettivo dell’iniziativa, avvicinare il pubblico al presente e alle presenze dell’arte mediante una serie di conferenze, durante le quali saranno delineati dei focus su alcuni ambienti creativi quali la Performance, l’Arte Povera, l’Arte Cinetica e Programmata, la Pittura Analitica e, come appuntamento conclusivo, un talk con l’artista Claudio Rotta Loria condotto da A. Tolve. Maurizio Cesarini, Roberto Sala e Nicolas Martino sono i nomi scelti per introdurci quest’anno a opere, a nomi, a dinamiche linguistiche e estetiche, a progetti e processi che hanno disegnato il

panorama creativo del secondo Novecento. Come evento collaterale, al Tomav di Moresco Claudio Rotta Loria (in dialogo tra l’altro con Antonello Tolve nell’ambito degli incontri organizzati a Monsano) sarà presente con opere che

esaltano il valore poetico della geometria.

Moca | Monsano Contemporary Art ha la direzione artistica di Andrea Giusti ed è a cura di Antonello Tolve.



Per info: www.comune.monsano.an.it