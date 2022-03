Monsano, ciclista investito: trasportato a Torrette in codice rosso

MONSANO – Incidente questa mattina – 18 marzo – verso le 7 lungo via Sant’Ubaldo alle porte di Monsano. Un ciclista 54enne residente a Jesi è stato travolto da un’auto condotta da un ragazzo, che stava andando a lavoro.

Un impatto molto forte, in seguito al quale il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto riportando politraumi e contusioni. È rimasto sempre cosciente. Il giovane si è fermato a prestare soccorso. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce Verde di Jesi, insieme a una pattuglia dei Carabinieri.

Il ciclista è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso, anche per la dinamica dell’incidente. Le sue condizioni sono gravi ma non è in prognosi riservata. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Disagi alla viabilità lungo via Sant’Ubaldo.