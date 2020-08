Monsano, auto carambola nel fossato: 66enne in ospedale

Ferita, anche se per fortuna in modo non grave, una donna portata al pronto soccorso in codice rosso

MONSANO – Stava viaggiando in auto lungo via Sant’Ubaldo, alle porte di Monsano, quando improvvisamente è finita con lo pneumatico destro in un tombino e ha perso il controllo della sua auto, girando due volte su sè stessa prima di finire in un fossato.

Paura oggi verso le 13 nei pressi dell’autofficina “Amagliani” quando una donna di 66 anni (S.M.L. le sue iniziali) al volante della sua Fiat Punto dopo aver fatto un testacoda, è finita in un fossato. L’automobilista, riuscita a mettersi in salvo da sola, è uscita autonomamente dall’abitacolo e ha lanciato l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde, che hanno trasferito la donna in codice rosso precauzionale per la dinamica del sinistro al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi per gli accertamenti sanitari del caso. Rimasta sempre cosciente, ha riportato diverse contusioni. Sono anche intervenuti i Vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza la vettura nel fossato e l’area circostante. Lievi disagi alla viabilità durante i soccorsi e la rimozione del mezzo.