Monsano, altro incidente auto-moto: feriti due centauri

Feriti, in modo non grave per fortuna, due centauri di 45 anni che sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso di Jesi

MONSANO – Dopo il tremendo incidente di ieri pomeriggio lungo la Sp76 nel tratto di via Ancona all’intersezione con via Cassolo in cui ha perso la vita un pensionato 75enne appassionato di moto, lungo la stessa arteria stradale che collega Jesi a Chiaravalle, questa mattina si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti due motociclisti.

È successo verso le 10 alla rotatoria per via Barchetta, davanti al negozio “Toys”. Nello scontro tra una macchina e una moto, a restare feriti – per fortuna non gravemente – sono stati i due centauri che viaggiavano in sella alla moto. Soccorsi dai sanitari del 118 e della Croce verde, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” con due codici gialli di media gravità.

I due centauri, uomini entrambi 45enni, non sono comunque in pericolo di vita. Hanno riportato solo delle contusioni dovute alla caduta. Sul posto per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.