Monopattini elettrici a noleggio, Jesi proroga il servizio per tre mesi

JESI – Proroga per tre mesi, fino alla fine del prossimo mese di febbraio 2022, del servizio pubblico di noleggio dei monopattini elettrici. Lo ha deciso l’amministrazione, che spiega: «Tenuto conto dei risultati positivi conseguiti dalla sperimentazione dall’agosto 2021 ad oggi, in termini sia di incremento di questa forma di mobilità (che ha incontrato il gradimento di residenti e turisti) che di misura idonea a ridurre l’inquinamento atmosferico ed il traffico veicolare come desumibile dai report inviati dalla ditta e in atti d’uffici, si intende rinnovare per ulteriori tre mesi il servizio, per poi procedere a successiva procedura di individuazione dei soggetti che lo gestiranno».

Richiesto l’adeguamento alle nuove norme in vigore sull’uso dei monopattini elettrici stabilite a livello nazionale, in particolare con la riduzione del limite di velocità da 25 a 20Km/h (a 6km/h all’interno delle aree pedonali), col divieto circolare sui marciapiedi, salvo la conduzione a mano, di parcheggiare sui marciapiedi al di fuori delle aree individuate dai Comuni. Confermato l’obbligo del casco per i minorenni.

L’assessore Cinzia Napolitano

La comparsa dei monopattini elettrici pubblici a noleggio aveva suscitato apprezzamenti e polemiche. Queste ultime avevano riguardato soprattutto velocità e sicurezza dei monopattini e “l’abbandono” degli stessi a fine utilizzo lì dove rischiano di creare intralcio a pedoni e utenti fragili della strada. «Un servizio che riteniamo vantaggioso, se utilizzato bene, e che va ricordato come non richieda costi al Comune. Ingiusto valutarlo dal comportamento scorretto di alcuni» aveva risposto l’assessora alla mobilità sostenibile Cinzia Napolitano.

I monopattini sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per tutti a partire dai 14 anni di età e con obbligatorietà di utilizzo del casco fino ai 18. Accedendo all’app si localizza e prenota il mezzo più vicino, fino a un massimo di 30 minuti per raggiungerlo. Per lo sblocco, va inquadrato con lo smartphone il QR code visualizzato sul manubrio. La tariffa è di un euro per lo sblocco e del mezzo e poi di 25 centesimi per ogni minuto di utilizzo fino alla foto del rilascio.