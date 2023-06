Mondo politico in lutto a Fabriano per la scomparsa dell’ex assessore Luciano Antonini

Extra politico, il suo impegno per la città come presidente dell’Ente Autonomo che gestisce il Palio di San Giovanni Battista. Il ricordo del suo Partito, il Pd, e dell'ex sindaco Sorci

FABRIANO – Lutto nel mondo della politica a Fabriano. Si è spento a 74 anni, Luciano Antonini, per due volte Assessore nelle Giunte Santini e Sorci 1. Extra politico, il suo impegno per la città come presidente dell’Ente Autonomo che gestisce il Palio di San Giovanni Battista. «Abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa del carissimo amico Luciano. Tutto il Partito si stringe ai famigliari ed esprime profonda riconoscenza per un uomo che ha dato moltissimo alla nostra città, come anche grande tristezza per il venir meno di amico le cui qualità erano note a chiunque avesse avuto la fortuna di stargli vicino», il commosso ricordo della sezione cittadina del Partito Democratico.

Luciano Antonini

Il decesso

Questa mattina è deceduto, a 74 anni, Luciano Antonini. Una vita che lo ha visto protagonista in vari ambiti: politica, palio, associazionismo e il mondo delle piccole e medie imprese. Negli anni ’70 faceva parte del gruppo storico che ha dato vita alla storica Radio Uno Fabriano. Prima con la Margherita, poi con il PD, è stato sempre in prima linea nel mondo politico locale. Era stato il più votato nella lista “Fabriano con Santini” nel 1998, in appoggio all’allora candidato sindaco Francesco Santini. Era stato assessore dal 1998 al 2002 e poi con la prima giunta Sorci, 2002-2007. Aveva le deleghe al Commercio (settore di cui era stato per molti anni responsabile sindacare di zona della Confartigianato), alle Attività produttive e al Turismo.

«Ne serbo un bellissimo ricordo: persona mite, disponibile, pacata, competente, sempre tesa al dialogo e alla collaborazione», ricorda il capogruppo del PD, Paolo Paladini. Nel locale circolo del Partito Democratico, cui aveva aderito fin dalla fondazione del 2007, ha ricoperto la carica di tesoriere per molti anni. «Godeva dell’affetto e della fiducia di noi tutti. Ci mancherà molto» conclude Paladini. Dal 2009 al 2011 è stato presidente dell’Ente Palio San Giovanni Battista. «È stato un amico e un professionista serio. Aveva a cuore commercio e artigianato che sono stati i suoi temi fondamentali con la tutela delle piccole e medie imprese», il ricordo dell’ex sindaco Roberto Sorci. Da questo pomeriggio la camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’ospedale Engles Profili. Il funerale si svolgerà lunedì 19 giugno alle 10:45 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Il feretro sarà, quindi, tumulato nel cimitero di Marischio.