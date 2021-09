Al via in questi giorni le iscrizioni. I volontari sono a disposizione per raccogliere le quote di adesione presso la segreteria dell’ente, al Centro comunale 6001 di via Carducci

Il 18 ottobre, lunedì, riprende l’attività dell’Università degli adulti della Media Vallesina, rimodulata in modo da adeguarsi alle disposizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus. «Come quello passato, sarà un anno particolare anche questo diciassettesimo anno accademico dell’ateneo, che rappresenta uno dei servizi attivati dall’Unione dei Comuni della media Vallesina. L’entusiasmo e la voglia di condividere e diffondere il sapere sono sempre alla base dell’Università, gestita da un’associazione di cui è presidente Fernando Santacroce, anche se la pandemia costringe anche quest’anno a rivedere le modalità e i tempi della didattica», fanno sapere dall’ente.

Le lezioni si svolgeranno nella sede di via Carducci, al civico 29, a Moie, il lunedì, per quanto riguarda la parte generale, e il martedì, giorno in cui saranno concentrati i corsi di lingue. Come novità e come servizio aggiuntivo dell’Università saranno programmate, in alcuni venerdì, delle lezioni fruibili in modalità online.

A sancire la ripresa delle attività dell’anno accademico è l’apertura delle iscrizioni, al via da oggi, lunedì 13 settembre. I volontari saranno a disposizione dei cittadini per raccogliere le quote di adesione presso la segreteria dell’Università, al Centro comunale 6001 di via Carducci, al civico 29, a Moie. Lo sportello sarà aperto lunedì e martedì dalle ore 16.30 alle 18.30. Si possono contattare i referenti dell’Università anche per mail all’indirizzo unimedval@gmail.com. L’ateneo ha anche aperto un profilo facebook dell’univesità degli adulti della Media Vallesina.

«Il consiglio direttivo, la segreteria e il comitato didattico lavorano da settimane per l’organizzazione dei corsi, che come ogni anno saranno variegati oltre che di grande spessore. E proprio la qualità della proposta didattica è uno dei punti di forza dell’università degli adulti della Media Vallesina, diventata uno dei riferimenti culturali e sociali più importanti del territorio. L’ateneo avvicina al mondo del sapere centinaia di persone, attraverso percorsi che spaziano dalla letteratura alla medicina, dalla storia alle lingue, dall’informatica all’astronomia, fino alla fotografia», spiega l’ente.

L’inaugurazione dell’anno accademico sarà domenica 10 ottobre, attraverso una cerimonia in programma alle ore 17.30 nel centro comunale di via Carducci. Le lezioni avranno inizio lunedì 18 ottobre.