Moie: salta dal tetto di un container, precipita. Grave un ragazzino di 11 anni

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI- Forse voleva imitare il suo idolo, il popolare campione di bike trial e inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti provando il brivido delle acrobazie di “bunny hop”, o forse stava solo giocando con un gruppetto di amici. Ma quel gioco, se gioco doveva essere, ha rischiato di finire in tragedia ieri (20 agosto), nel tardo pomeriggio, quando un ragazzino di 11 anni è precipitato da quattro metri d’altezza, rovinando sull’asfalto.

È successo poco dopo le 19, in via Trento, stradina parallela alla principale via Risorgimento, al centro di Moie di Maiolati Spontini. Il ragazzino, insieme ad altri coetanei, era riuscito a salire sopra il container prefabbricato ormai dismesso alle spalle della palestra dell’ex polo scolastico di via Trento, che un tempo ospitava le scuole elementari e medie inferiori del paese.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni – ma la ricostruzione dell’incidente è tuttora al vaglio dei Carabinieri di Moie – sembra che il gruppetto di amici stesse sperimentando il “bunny hop” dal tetto, acrobazie e salti in bicicletta da altezze e tetti come fossero rampe. Ma quel salto dal tetto del container, è andato storto e il ragazzino è precipitato sull’asfalto, restando ferito gravemente.

Per fortuna è rimasto sempre cosciente, ma era dolorante per i traumi riportati. Spaventati gli amici hanno gridato, alcuni testimoni che passavano in zona sono intervenuti e hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi, ma per la gravità della dinamica e per la giovane età del ferito è stata anche allertata l’eliambulanza da Torrette.

L’elicottero medicalizzato è atterrato al campo sportivo “Pierucci” di via Manzoni, non lontano dal luogo della caduta. L’équipe di medici rianimatori ha stabilizzato il ragazzino, che era cosciente e respirava autonomamente. Lo hanno portato con l’ambulanza fino all’elicottero e poi il trasferimento all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, nella caduta ha riportato diversi traumi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le sue condizioni sono costantemente monitorate.

Sono stati avvisati i genitori. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti e hanno sentito alcuni presenti per ricostruire la dinamica della caduta, avvenuta comunque nell’ambito di un pericoloso gioco. Dovranno anche capire come quei ragazzini siano riusciti ad arrampicarsi sul tetto del container e cosa avessero in mente.