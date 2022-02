MOIE – Una giornata interessante, nuova e soprattutto utile per un gruppo di imprenditori che ha preso parte nella sede dell’azienda Bora di Moie di Maiolati Spontini al primo appuntamento nelle Marche del “Lean Bike 4.0 FactoryTour” reso possibile dall’accordo sottoscritto recentemente tra Confapi Industria Ancona ed Ernst & Young, leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza.

Una giornata intensa, ma soprattutto pratica. Attraverso la simulazione di una reale produzione di biciclette in legno per bambini i formatori esperti nella diffusione della Lean Manufacturing hanno trasmesso ai partecipanti, circa 20 imprenditori del territorio, i temi cardine di una importante filosofia soprattutto in questo periodo, ovvero riduzione degli sprechi, creazione del valore e miglioramento continuo. La conferma è arrivata da Massimo Trebeschi, responsabile EY della giornata formativa, che ha parlato innanzi tutto dell’enorme spreco a cui le aziende debbono far fronte nella produzione. Perrcentuali che possono arrivare fino al 40% e che invece la buona prassi complessiva della produzione può far scendere addirittura fino alla metà, con risultati dunque importanti sia per il produttore che per l’acquirente.

Le interviste

«Il Pnrr offre opportunità straordinarie per aumentare la capacità produttiva delle nostre aziende attraverso la digitalizzazione ma, per ottenere il risparmio auspicato, occorre ridurre gli sprechi migliorando i processi produttivi mantenendo sempre alta la qualità dei nostri manufatti». Ecco come Mauro Barchiesi, presidente di Confapi Industria Ancona e ad di Bora Spa, ha introdotto la giornata formativa. L’evento a Moie è stato il primo appuntamento nelle Marche del “Lean Bike 4.0 FactoryTour”.

Soddisfatto Michele Montecchiani, direttore di Confapi Industria Ancona che ha organizzato l’evento a numero chiuso: «C’era grande curiosità da parte degli imprenditori presenti – ha detto – e la loro attenzione ai vari momenti della giornata conferma che c’è voglia di andare incontro al cambiamento rimettendo in discussione modalità produttive consolidate negli anni ma che si dimostrano ormai scarsamente performanti». Impegnati nelle giornata ma soddisfatti anche i partecipanti.

Un momento dell’incontro nell’azienda Bora





Per Elisabetta Leonardi dell’azienda Assembla di Recanati che opera nel settore meccanico, «i processi produttivi efficienti delineano i contorni di un’azienda virtuosa e, per migliorare, abbiamo capito che dobbiamo sempre di più coinvolgere i nostri collaboratori. Gli operatori esperti possono aiutarci ad individuare e a ridurre gli sprechi e a rendere la nostra azienda più competitiva». Per Roberto Torretti, imprenditore del settore edile di Sant’Elpidio «la gestione virtuosa e votata alla riduzione degli sprechi oggi è una necessità nelle nostre aziende e innovare i processi produttivi senza continuare a fare ciò che abbiamo sempre fatto è una sfida da affrontare». Insomma grazie all’iniziativa di Confapi cresce la conoscenza dell’attuale situazione e ci si prepara al futuro.

E della bicicletta da realizzare, da dove tutto è iniziato, non ci siamo dimenticati…è venuta perfetta!.