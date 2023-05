MAIOLATI SPONTINI – Lutto e grande commozione nella frazione di Moie di Maiolati Spontini per la scomparsa di Pierpaolo Ferretti, sposato e padre. L’uomo aveva 52 anni e da circa quattro combatteva contro una terribile malattia che ieri (21 maggio), alle 5 del mattino, lo ha strappato per sempre all’amore della sua famiglia. Si è spento a casa, a Moie, confortato dalla moglie Annamaria e dal figlio, che gli sono sempre stati accanto nel lungo calvario. Dipendente della Cava Gola della Rossa, era originario di Jesi. Molto conosciuto e ben voluto, lascia un grande vuoto in quanti lo hanno amato.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Bondoni (via dell’Industria, Castelplanio) e già da oggi alle 11 è possibile fare una visita e porgere un abbraccio ai familiari. L’ultimo saluto domani (martedì 23 maggio) alle ore 16 nella Chiesa Cristo Redentore di Moie, poi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate al cimitero comunale di Moie accanto al padre Eugenio, mancato nel 2015.

Pierpaolo lascia nel dolore la moglie Annamaria, il figlio Federico con Valeria, la mamma Giuseppina, il cognato Giancarlo, la nipote Sofia e tantissimi amici. La famiglia ha deciso di ricordare Pierpaolo con una raccolta fondi da destinare alla Lega del Filo d’oro di Osimo. Tantissime le partecipazioni al lutto che stanno giungendo in queste ore alla moglie e al figlio, segno del grande vuoto che Pierpaolo lascia in tutta la comunità, con la sua allegria e il grande esempio di coraggio dimostrato nell’affrontare la malattia.