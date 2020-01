Moie, investita una donna in via Trieste. Arriva l’eliambulanza

MOIE – Investimento in via Trieste a Moie. Grave una donna di 70 anni residente del posto. Sul posto l’automedica e l’eliambulanza che ha poi trasporato la signora, cosciente, all’ospedale Torrette di Ancona. La donna avrebbe riportato una ferita alla testa e lamentava dolori alle gambe. Sul posto la Polizia locale per i dovuti accertamenti.



L’incidente è accaduto questa mattina, verso le 11.40, lungia via Trieste. Al vaglio le dinamiche dell’investimento avvenuto da parte di una utilitaria, una Mazda, guidata da un uomo, residente del posto, classe 1945. L’auto avrebbe colpito la donna alle spalle. La 70enne era da sola. Ancora non sono chiare le dinamiche.