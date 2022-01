Moie, infortunio domestico: gli cade addosso una porta, grave a Torrette

MAIOLATI SPONTINI – Un infortunio domestico si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Palmiro Togliatti, quartiere dello Sporting Club di Moie.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un 50enne stesse facendo dei lavori nella sua abitazione, quando improvvisamente nel sistemare la porta di casa, quella gli è finita addosso. È stato soccorso da un amico, intervenuto pochi istanti dopo, che si è offerto di accompagnarlo con la sua auto al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. In macchina avrebbero fatto prima dell’ambulanza.

Ma durante il tragitto verso Jesi, dopo appena 4-5 minuti, le condizioni del 50enne si sono aggravate tanto che l’amico, compresa l’urgenza, ha deciso di fermare la macchina in via Fano e ha allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi, che hanno trasferito il 50enne in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Nell’infortunio ha riportato un trauma da schiacciamento. Le sue condizioni sono serie.