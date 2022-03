A Moie l’ultimo saluto a Massimiliano Mancinelli, morto durante un’escursione in montagna

MAIOLATI SPONTINI – Venerdì l’ultimo commosso addio a Massimiliano Mancinelli, il 46enne imprenditore di Moie scomparso domenica scorsa a Frontignano di Ussita a causa di un malore improvviso. Mancinelli si trovava in montagna sulle piste da sci quando è stato colto da un malore improvviso e a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo.

Grande commozione a Moie dove era molto conosciuto e stimato. Titolare della ditta “Sama” di Castelbellino, stava portando avanti l’attività paterna con passione e determinazione. La camera ardente, allestita alla Casa del Commiato di Bondoni (Castelplanio) sarà aperta da domani (giovedì 10 marzo dalle ore 8), amici e conoscenti potranno rendere omaggio e porgere un abbraccio ai familiari prima della sepoltura. I funerali saranno celebrati venerdì 11 marzo alle ore 14,45 muovendo dalla casa funeraria per la chiesa Cristo Redentore di Moie dove alle 15 sarà celebrato il rito funebre. Poi il feretro proseguirà verso il cimitero di Moie per la tumulazione. Massimiliano Mancinelli lascia la moglie Daniela Chiocca, la mamma Alberta e il babbo Corrado, la sorella Laura, il cognato Marco, il nipote Nicolò, i suoceri Giannina e Alberto, i colleghi di lavoro e tantissimi amici. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in sua memoria, da devolvere alla Lega del Filo d’oro di Osimo.