Moie di Maiolati, scontro frontale auto-scooter: centauro trasportato in eliambulanza a Torrette

Violento scontro frontale questa mattina alle 6,45 in via Risorgimento, al centro di Moie di Maiolati Spontini, nei pressi dell’ufficio postale. Nello scontro tra uno scooter Beverly 250cc e un’auto Dacia Duster, ad avere la peggio è stato il giovane centauro. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, una pattuglia della Polstrada e una dei Carabinieri. Le condizioni del giovane centauro sono apparse serie fin da subito, tanto che dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata allertata l’eliambulanza Icaro01. Il giovane, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, sembra che la Dacia procedesse in direzione Jesi, mentre lo scooter dalla parte opposta. I due mezzi si sono scontrati frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute. Via Risorgimento è rimasta chiusa per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco e personale della Provincia.

(notizia in aggiornamento)