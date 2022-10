Si tratta di novità editoriali e di testi che potenziano alcune sezioni come i libri in lingua e quelli del progetto “Bill. La biblioteca della legalità”

MOIE – La biblioteca La Fornace amplia e aggiorna il suo patrimonio librario. Questo grazie al finanziamento di 8.730 euro, ossia la cifra massima erogata per singolo ente, previsto dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” che era stato istituito dal Ministero della Cultura e destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Anche quest’anno la biblioteca di Moie è stata una delle strutture ad aver partecipato al bando, che prevedeva la finalizzazione degli acquisti in librerie territoriali.

Con i fondi arrivati, “La Fornace” ha incrementato di ben 600 volumi il proprio patrimonio librario. Si tratta principalmente di novità editoriali e di testi che serviranno a potenziare alcune sezioni come i libri in lingua e quelli del progetto “Bill. La biblioteca della legalità”, nata per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura. Si tratta di una biblioteca circolante, che viaggia in valigie e che scuole, biblioteche, associazioni possono prenotare e tenere per un certo periodo. È formata da una collezione ragionata di testi, adatti a giovani lettori e non solo, di circa 300 volumi.

I nuovi acquisti riguardano anche quei settori che vanno per la maggiore in biblioteca, ovvero la sezione del premio Nati per leggere, legato all’editoria per bambini, e la saggistica.

I libri stanno arrivando in questi giorni, vengono catalogati, sistemati nelle nuove scaffalature e poi saranno disponibili per il prestito. I volumi sono stati tutti acquistati in librerie del territorio.