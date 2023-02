Moie, attraversa la strada e viene urtata da un’auto: ferita una donna

MAIOLATI SPONTINI – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi al centro di Moie di Maiolati Spontini, in prossimità dell’intersezione semaforica tra via Papa Giovanni XXIII e via Trento. A restare ferita, per fortuna non gravemente, una donna di 59 anni di Moie che stava attraversando la strada.

La signora si trovava fuori dall’attraversamento pedonale, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, e aveva quasi raggiunto il lato opposto della carreggiata quando è stata urtata da un’auto, una Volskwagen, che stava effettuando manovra di svolta e che non avrebbe fatto in tempo a frenare. La donna, urtata, è caduta a terra riportando una contusione alla caviglia. Il pensionato al volante dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso e a lanciare l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi insieme a una pattuglia dei Carabinieri di Moie per i rilievi di legge. La signora, cosciente anche se dolorante, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.