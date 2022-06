Simonetta Group acquisisce il brand Caffè d’Orzo

Dopo l'accordo di licenza con Missoni, lo scorso maggio, il gruppo di Jesi divenuto piattaforma internazionale della moda kids di lusso, ha annunciato l'ampliamento del portfolio aziendale con l'acquisto del marchio di Brescia, dal 2009 specializzato in abbigliamento per bambine

JESI- «Simonetta group cresce sulle tre direttrici di business e diventa un aggregatore di marchi. Dopo la recente chiusura dell’accordo di licenza con Missoni, siamo oggi orgogliosi di dare il benvenuto a Caffè d’orzo». Con queste parole, Niccolò Matteo Monicelli, amministratore delegato del gruppo di Jesi divenuto piattaforma internazionale della moda kids di lusso, ha annunciato l’ampliamento del portfolio aziendale con l’acquisto del marchio di Brescia, dal 2009 specializzato in abbigliamento per bambine. Per Monicelli, l’acquisto del nuovo brand «è una scommessa che ci vede in prima linea nello scouting di piccoli e grandi brand di kidswear leader nella propria nicchia di mercato e di stile».

Niccolò Matteo Monicelli ceo Simonetta Group

Il debutto di Caffè d’Orzo nel portfolio di Simonetta Group si inserisce nel programma di ampliamento della business unit dei marchi di proprietà insieme alla storica private label Simonetta: accanto ai contratti di licenza e ai contratti di produzione in esclusiva, l’azienda incrementa il proprio giro d’affari con «un brand di nicchia dall’alto potenziale in grado di raggiungere una nuova tipologia di clientela».

Ispirato alla natura e all’universo dei bambini, Caffè D’Orzo racconta uno stile romantico ed essenziale attraverso capi per bambine realizzati con tessuti morbidi in fibre naturali e biologiche, materiali pregiati e forme comode. La collezione d’esordio Primavera Estate 2023 di Caffè D’Orzo come marchio di proprietà di Simonetta Group si declina in una proposta di abbigliamento e accessori bambina Newborn dai 3 ai 18 mesi e Junior dai 2 ai 18 anni. Total look dall’essenza minimale da indossare sia nel quotidiano che nelle giornate speciali, cromie tenui e polverose firmano capi di alta qualità e di stile fresco e lineare.

Lo scorso maggio, Simonetta Group ha firmato un accordo di licenza di durata pluriennale con Missoni, per la realizzazione della linea kids della storica maison fondata nel 1953 da Ottavio Missoni e dalla moglie Rosita Jelmini. Missoni, che ha recentemente affidato la sua guida creativa allo stilista marchigiano Filippo Grazioli, ha incaricato Simonetta di occuparsi dello sviluppo, della produzione e della distribuzione su scala mondiale della sua linea bambino a partire dalla stagione primavera-estate 2023. La proposta si articolerà in una main collection dalla lettura contemporanea dei codici Missoni e si completerà con due capsule dedicate ai look mini-me e al beachwear. Capi iconici si tingono dei motivi zig zag della maison, mentre maglieria, felperia e T-shirt giocano con stampe, jersey fiammato e richiami all’evergreen Pantone ruggine.