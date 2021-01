Minorenni con la marijuana: una denuncia e due segnalazioni tra Jesi e Chiaravalle

Sequestrati due spinelli e 30 grammi di marijuana, in parte suddivisa in 10 dosi destinate allo spaccio. In azione i Carabinieri

JESI – C’è particolare attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri al mondo giovanile, soprattutto in questo momento storico in cui la vita e la socialità dei ragazzi è relegata al virtuale o a uscite mirate regolamentate dalle norme dei Dpcm. Una vita sospesa in cui trova terreno fertile l’attività illecita dello spaccio di stupefacenti.

Ma i Carabinieri della Compagnia di Jesi anche su questo fronte non hanno arretrato minimamente, continuando a portare avanti attività straordinaria di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i minorenni. In questi giorni i militari stanno svolgendo servizi ad hoc per fronteggiare il fenomeno, con controlli nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani e giovanissimi o comunque di passaggio dove potrebbe essere più strategica una cessione di droga.

Ieri pomeriggio (sabato 30 gennaio), all’esito dell’ennesimo controllo, sono stati effettuati altri sequestri di sostanza stupefacente tra Jesi e Chiaravalle, a carico di minorenni. In totale i militari dell’aliquota radiomobile di Jesi e della Stazione Carabinieri di Chiaravalle hanno sequestrato due sigarette contenenti marijuana (“spinelli”) e circa 30 grammi di marijuana in parte già divisa in 10 dosi, in parte nascosta in una busta. Nei guai tre ragazzini, uno dei quali è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altri due considerando il basso quantitativo di stupefacente rinvenuto nella loro disponibilità, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Continuerà l’attività di contrasto da parte dei Carabinieri di Jesi al fine di arginare il grave fenomeno dello spaccio di droga tra giovani e minorenni.