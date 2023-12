Il ministro per lo Sport Abodi e il presidente della Federazione Ginnastica Italiana a Fabriano

FABRIANO – Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi e il presidente della Federazione Ginnastica italiana, Gherardo Tecchi, saranno a Fabriano il prossimo 27 dicembre. Previsti incontri con le star della Ginnastica Fabriano, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Quindi, saranno presenti all’inizio del cantiere del PalaGuerrieri. A darne notizia, il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, che annuncia anche un argomento dell’incontro con i due esponenti nazionali: rendere il PalaCesari il tempo della ginnastica ritmica italiana.

L’annuncio

«La visita del Ministro per lo Sport Abodi, insieme al Presidente della Federazione Ginnastica Italiana Tecchi, è molto significativa per Fabriano affinché si possa concretizzare il progetto di rendere il PalaCesari il tempio della ginnastica ritmica italiana, una struttura all’altezza del valore delle nostre campionesse di livello mondiale Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e per tutte le giovani promesse in forza alla Società Ginnastica Fabriano», le parole del Primo cittadino di Fabriano, Daniela Ghergo. Il tutto durante l’incontro che il 27 dicembre prossimo si svolgerà proprio nella struttura fabrianese tra il ministro Abodi, il presidente Tecchi, e le due ginnaste Raffaeli e Baldassarri. Subito dopo, ci si sposterà al PalaGuerrieri per inaugurare i lavori. «L’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri da parte del Ministro, inoltre, rappresenta una tappa simbolica di grande significato nel percorso che l’Amministrazione ha intrapreso per restituire alla città il tempio dello sport cittadino», ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.