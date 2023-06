Minacce a Massimo Stronati, la solidarietà di Alleanza Cooperative Marche

JESI – A Massimo Stronati, presidente Interporto Marche, la solidarietà dell’Alleanza cooperative italiane delle Marche per le minacce subite in questo periodo per la vicenda Amazon.

A Stronati, che è anche presidente di Confcooperative Marche, «esprimiamo vicinanza e solidarietà da parte di tutto il movimento cooperativo – afferma Gianfranco Alleruzzo, presidente di Aci Marche e di Legacoop Marche -. Siamo costernati da quanto successo al nostro collega cooperatore e speriamo che questo momento possa essere presto superato restituendo a Massimo Stronati la serenità per continuare, come sempre, il suo profondo impegno per lo sviluppo del lavoro, della cooperazione e della comunità marchigiana».