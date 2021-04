Il Miglior prodotto Food 2021 è tutto marchigiano: ecco le Cotolette Bio di Fileni

JESI- «Un orgoglio essere stati insigniti di questo premio, perché conferma l’importanza del nostro percorso legato e orientato alla sostenibilità a 360°». Con queste parole Simone Santini, nuovo Chief Commercial Officer del Gruppo Fileni, festeggia la buona notizia.

Alle Cotolette di petto di pollo Bio di Fileni Alimentari Spa è stato assegnato il premio Miglior Prodotto FOOD 2021, promosso, anche quest’anno, dalla rivista Food. Il prodotto Fileni di derivazione biologica “Cotolette di petto di pollo” è stato selezionato tra 122 nuovi articoli immessi, negli ultimi due anni, nel mercato Gdo, suddivisi in 12 categorie.

Tra i Top 5, scelti nella categoria Carni & Salumi, le Cotolette di petto di pollo Bio di Fileni Alimentari hanno, con merito, trionfato nel prestigioso riconoscimento Miglior Prodotto FOOD 2021, nato proprio per valorizzare e dare visibilità alle novità di prodotto disponibili nel retail. Rispondendo perfettamente ai requisiti richiesti, tra i quali il gusto, la qualità, l’attenzione all’ambiente, il packaging, la praticità e anche il contenuto di innovazione, le Cotolette Bio sono state premiate per essere prodotte con il massimo rispetto, sia per il benessere animale, sia per quello dell’ambiente.

Cotolette di pollo Fileni BIO

«È sicuramente stata premiata la nostra volontà di lavorare sul progetto Bio, che si completa con lo sviluppo di un packaging riciclabile e pratico. Infatti, la nostra ambizione di rinnovarci nel packaging risale a 20 anni fa e questo premio è il coronamento di un percorso virtuoso, verso lo sviluppo di un business sostenibile nel tempo, che possa tutelare l’ambiente e il territorio che ci appartiene e al quale siamo particolarmente legati», prosegue Santini.

Per Fileni si è rivelata infatti una scelta vincente adottare un rivoluzionario vassoio in cartoncino certificato FSC, pratico, amico dell’ambiente e semplice da smaltire nella raccolta della carta, in grado anche di ridurre di oltre il 90% l’uso della plastica rispetto al packaging.

Simone Santini, il nuovo Chief Commercial Officer del Gruppo Fileni, pensa che questo sarà uno dei tanti riconoscimenti che l’azienda conquisterà, viste le strategie commerciali, di marketing ed incentivazioni verso il gruppo, anche a livello umano, che stanno elaborando per rendere l’azienda sempre più importante, per un’ulteriore crescita sostenibile.

