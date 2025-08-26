Mezzo secolo di sport a Jesi, un libro per celebrare campioni e successi

Un’opera che racconta 50 anni di passione, impegno e successi sportivi, singoli e di squadra, ma anche la storia delle associazioni sportive cittadine

JESI – Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18 al Circolo Cittadino di Jesi – sala del Lampadario – sarà presentato il libro “50 anni di sport a Jesi (1976 2025)” a cura di Evasio Santoni, edito dalla Life Color Communication srl. Un’opera che racconta mezzo secolo di passione, impegno e successi sportivi, singoli e di squadra, ma anche la storia delle associazioni sportive della città. Un modo concreto, evidenzia l’autore, per celebrare e custodire la memoria che in tanti hanno contribuito a costruire e far scrivere per una storia lunga 50 anni.



Nel libro si parla di società che hanno disputato il massimo campionato nazionale di serie A, di dirigenti, di giocatori, di allenatori, di medici sportivi, di massaggiatori, di fisioterapisti, di commissari tecnici (Jesi è l’unica città al mondo che può vantare due Ct contemporaneamente in carica alla guida delle rispettive nazionali), di ori olimpici, titoli mondiali, europei, nazionali.

Si racconta di Fondazione Cardinaletti, Uisp, Csi, arbitri Aia di Jesi, Balette, Panathlon, Consulta dello sport, Premio Cesarini, Sport Camp, tennis, beach tennis, bocce, ciclismo, pallavolo, calcio, calcio femminile, basket, calcio a 5, scherma, rugby, judo, taekwondo, karate, motori, maratona, nuoto, pallanuoto, pugilato, giornalisti e tanto altro. Dal racconto di due figure storiche responsabili dell’ufficio sport del Comune di Jesi, Pierino Gagliardini e Nunzia Toti, con i sindaci Cascia, Fava, Girolimini, Barillari (commissario straordinario), Polita, Belcecchi, Bacci e Fiordelmondo, oltre agli assessori allo sport Monteverdi, Rocchetti, Vescovi, Brunetti, Coltorti, Animali, nel libro si è cercato di ricostruire anno dopo anno, vicende dopo vicende, successi dopo successi, la storia di una città e dell’impiantistica sportiva.

L’autore ha vissuto l’era dorata sportiva jesina e vuol tentare di trasferirla alle nuove generazioni per lasciare un segno.

La serata sarà presentata dal giornalista Daniele Bartocci.