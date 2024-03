Alla ricerca della metà perfetta: ecco l’uovo novità della Pasqua firmata “Dolcevita”

JESI – Alla ricerca della metà perfetta. Ma non ci riferiamo alla cosiddetta metà della mela né all’amore perfetto spiegato da Platone nel suo Simposio, bensì alla metà migliore per comporre un uovo di Pasqua perfetto. L’idea esce come sempre dal “cappellaio matto” Luigi Loscalzo, maitre chocolatier e maestro gelatiere che si prepara alla Pasqua, immerso nel cioccolato. Alla sua “Dolcevita” di viale don Minzoni 1 a Jesi, sarà una Pasqua sorprendentemente golosa.

L’uovo perfetto è la combinazione di due metà, di due gusti che si sposano e si mescolano in una esplosione di sapori: una festa per il palato. Le combinazioni per questa dolcissima Pasqua proposte da Luigi Loscalzo sono infinite: cioccolato fondente al 70%, cioccolato al latte, cioccolato bianco, cremino e pistacchio, frutti rossi, o magari cremino al latte, bianco e granella di pistacchio, fondente e granella di pistacchio, latte e granella di pistacchio… Oppure per chi ama i gusti decisi, ci sono le sfumature di fondente: con granella di nocciole, con visciole, fondente senza zuccheri, cremino fondente. Poi anche il cioccolato al latte senza zuccheri, il nuovissimo uovo al caramello, quello al latte e granella di arachidi o latte e cocco, oppure latte di riso vegan.

«La novità assoluta – spiega il maestro Loscalzo – è l’uovo vegano con latte di riso, oltre a quello senza zuccheri nella versione al latte o fondente. Per i nostri cioccolati puri, abbiamo quelli al cacao dal Venezuela e dalla Sierra Leone all’80% fondenti classici, alla cui pasta di cacao aggiungo lo zucchero grezzo di canna, per conferire sia un sapore più forte che una masticabilità più incisiva».

Venti combinazioni magiche per rendere un uovo non solo speciale ma anche personalizzato e sorprendente. Uovo a cui si può aggiungere anche una sorpresa fornita direttamente da chi desidera acquistare questo dono speciale. Le uova possono essere realizzate in diverse dimensioni: quello standard è da 20 centimetri di altezza per 350 grammi di peso. Poi ci sono i mini ovetti e per i super golosi anche le uova da 700 grammi, da 1 chilo fino a 5 chili sempre con l’opzione del componibile bigusto. Ogni uovo riporta anche una speciale dedica per personalizzare ancora di più la sorpresa e, per chi volesse raddoppiare il gusto, ci sono quelle che nel cuore serbano anziché la sorpresa una confezione delle classiche chips, le sfoglie di cioccolato rigorosamente artigianale che sono il biglietto da visita della “Dolcevita”.

«Finora i più gettonati sono i classici – ci spiega Luigi Loscalzo – cioè le composizioni metà al latte e metà fondente, ma stanno andando bene anche il gianduja al latte più il cioccolato al latte e granella di nocciole o granella di pistacchio. Per chi non vuole rinunciare alla granella ma anche alla dedica, faccio una metà alla granella e l’altra metà liscio al latte per accogliere la scritta della dedica».

Stupiscono anche i gusti nuovi, come i frutti rossi. Con cosa si sposano per esaltarne il sapore al meglio? «Il cioccolato ai frutti rossi va benissimo con il fondente o con il cioccolato al latte». E sempre quel robusto fondente al 70% è il partner perfetto del cioccolato alle visciole, una soluzione che unisce al fondente una confettura di visciole rendendo questo guscio leggermente ripieno. Ma se Pasqua è anche solo un pensiero per accarezzare il cuore e non necessariamente una gara al consumo di calorie, ci sono anche le soluzioni golosamente “smart”: alla “Dolcevita” sono disponibili sacchettini e cestini da confezionare al momento con mini ovetti assortiti (smart anche nei prezzi, che vanno dai 5 euro ai 18 euro).