Mergo, parcheggia senza tirare il freno a mano: investito dalla sua auto

Tanta paura per un 70enne del luogo che è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Jesi. Ha cercato di bloccare l'auto sfrenata col suo corpo

MERGO – Parcheggia ma dimentica di tirare il freno a mano (e pure di inserire la marcia?) e l’auto, forse anche a causa della strada un po’ in pendenza, si sfrena e inizia a muoversi, ma il proprietario per limitare i danni cerca di bloccarla col suo corpo, finendo investito.

Bizzarro incidente quello di oggi pomeriggio verso le 15,30 in frazione Angeli di Mergo, nei pressi del distributore di carburante di via Angeli. A finire investito dalla sua stessa auto, un 70enne della zona che cadendo a terra ha battuto la testa perdendo i sensi. Circostanza che ha fatto pensare al peggio, tanto che i passanti non vedendolo rialzarsi hanno allertato il 112 temendo che fosse deceduto e per giunta, incastrato sotto al montante della vettura.

Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico, i Vigili del fuoco di Jesi e i Carabinieri. Dall’ospedale di Fabriano è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro02 che una volta arrivata a destinazione, e constatate le condizioni del ferito, ha fatto rientro alla base scarica: infatti il medico del 118 ha riscontrato solo una escoriazione al capo, ma nessuna frattura per fortuna.

Il 70enne è stato caricato in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice giallo, dunque è fuori pericolo anche se per cautela sarà sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso.