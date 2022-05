Mergo, infortunio agricolo: grave un 60enne

MERGO – Grave incidente agricolo quello avvenuto oggi pomeriggio 28 maggio verso le 17,20 nelle campagne di Mergo. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che un agricoltore sia rimasto ferito mentre stava usando un falciaerbe.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, le lame lo hanno raggiunto e provocato una profonda ferita. L’allarme è stato lanciato da alcuni conoscenti che erano nella zona. A restare ferito, un agricoltore 60enne. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico e l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. L’uomo è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette.