Mergo, attraversa in bicicletta e viene investito: giovane al pronto soccorso

MERGO – Sembrava un incidente con conseguenze gravissime per il giovane coinvolto, tanto da diramare un allarme a tutte le forze di polizia e sanitari possibili, tra cui l’elisoccorso. Ma per fortuna all’arrivo dei sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi, la situazione si è rasserenata per il giovane ciclista 28enne travolto oggi verso mezzogiorno da una macchina in via Matteotti, ad Angeli di Mergo.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei Carabinieri, sembra che il ragazzo stesse attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, quando è stato urtato da una Fiat Seicento. Sbalzato a terra, è rimasto sempre cosciente. I presenti spaventati hanno allertato il numero unico 112, numerose le chiamate che hanno fatto convergere nella piccola frazione divisa tra i comuni di Mergo e Rosora sia i sanitari che i Carabinieri, i Vigili del fuoco, l’Anas. Si era anche alzato l’elicottero Icaro01 da Torrette, salvo poi fare subito rientro in sede con annullamento del servizio, quando un primo quadro clinico del ferito ha rasserenato gli animi. È stato infatti stabilizzato sul posto e trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Jesi con un codice giallo. Non è in pericolo di vita. Hanno fatto rientro senza prestare la loro opera i Vigili del fuoco.