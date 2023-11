Medicina di genere e dolori del parto, Fidapa Jesi ne parla a Palazzo dei Convegni

JESI – Medicina di genere e partoanalgesia al centro di un convegno organizzato dalla sezione Fidapa di Jesi. L’evento, patrocinato dal Comune, si svolgerà sabato 11 novembre, alle ore 18, presso la sala maggiore di Palazzo dei Convegni con il titolo “Una nuova frontiera per la medicina: partorire senza dolore”.

Interverranno, come relatori, esperti e medici del territorio: in particolare, Sara Cabodi, responsabile dell’ Innovazione Scientifica Diatech Pharmacogenetics, che parlerà di “Medicina di Genere: come il sesso e il genere influenzano la patologia e la terapia”; Giorgia Buscicchio, Dirigente medico e Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Reparto Ginecologia ed Ostetricia Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, che affronterà il tema de “La Medicina di genere in Ginecologia”; Tonino Bernacconi, Direttore U.O.C Anestesia Terapia Intensiva e Analgesia, dell’Ospedale Carlo Urbani Jesi, che tratterà in merito a “Il dolore del parto”.

Ad introdurre il convegno, moderato da Concetta Mattera, Medico Chirurgo, Specialista in Geriatria U.F. Lungodegenza Casa di Cura Villa Serena di Jesi nonché fidapina, la presidente della sezione Fidapa BPW Jesi Virginia Reni e la vice presidente del Distretto Centro Catiuscia Ceccarelli. Sarà presente anche l’assessora all’Associazionismo Loretta Fabrizi che porterà i saluti istituzionali del Comune.

L’evento è inserito nell’ambito del tema nazionale Fidapa “La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.