Mazzangrugno: agricoltore ferito da un toro, trasferito in codice rosso a Torrette

JESI- Un incidente agricolo si è verificato nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, nelle campagne di Mazzangrugno, alle porte di Jesi. L’allarme al 118 è arrivato per un agricoltore ferito in seguito all’aggressione di un toro, scappato dal proprio recinto e che, dopo aver caricato, ha incornato due volte l’uomo scaraventandolo a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce Verde, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. La dinamica dell’incidente non è chiara, sono in corso accertamenti. L’agricoltore, uno jesino di 44 anni, è rimasto ferito e data la gravità delle lesioni riportate, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata l’eliambulanza Icaro01, atterrata nelle vicinanze del terreno agricolo. Sembra che due tori fossero scappati dal loro recinto e l’uomo, forse per cercare di farli tornare nella rimessa, sia stato caricato da uno dei due bovini. L’eliambulanza ha trasferito l’agricoltore al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Per fortuna, è rimasto sempre cosciente. I due bovini sono poi tornati da soli nella rimessa.