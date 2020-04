Mascherine a medici e sanitari, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Anche l'Officina Nuzzi of Art & Design jesina ha contribuito al dono, indirizzato alla Croce Rossa comitato di Jesi e di Senigallia, alla Casa di Riposo Fondazione Moroni-Morganti-Antonini di Ostra e alla Casa Protetta Residenza per Disabili di Corinaldo

JESI- «La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, grazie alla collaborazione dell’Officina Nuzzi of Art & Design di Jesi, è riuscita ad acquistare delle mascherine del tipo “ffp2” e “chirurgiche”, certificate CE».

Inizia così il post facebook della Fondazione jesina, che ha chiuso le porte il 12 marzo, seguendo le regole disposte dai decreti per il contenimento del Coronavirus (per informazioni: info@fondazionecrj.it). Non si placato però lo spirito della Fondazione, che ha messo a dsposizione le proprie risorse per donare dispositivi di sicurezza e prevenzione ad enti di assistenza e soccorso:



«Croce Rossa Italiana comitato locale di Jesi, Croce Rossa Italiana comitato locale di Senigallia, Casa di Riposo Fondazione Moroni-Morganti-Antonini di Ostra, Casa Protetta Residenza per Disabili di Corinaldo.



Con questo piccolo gesto la Fondazione Carisj vuole contribuire, in questo periodo di terribile pandemia, ad aiutare quanti si stanno adoperando con generosità e dedizione ad assistere le tante persone colpite da Covid-19».