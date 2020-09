Jesi, Marguccio (Pd): «A quando la scala antincendio alla Conti?»

L'installazione presso la scuola primaria, evidenzia in una interrogazione la consigliera, è attesa da anni. Dal Comune assicurano: «Pronta in un paio di mesi»

JESI – A quando l’attesa scala antincendio alla scuola primaria Federico Conti? A chiederlo, con una interrogazione, è la consigliera Pd Emanuela Marguccio, insegnante, che ricorda: «Il plesso A della primaria Conti necessita dell’installazione di una scala antincendio da molto tempo, più volte rinviata. I lavori necessari potrebbero svolgersi mentre gli alunni sono a scuola, provocando inevitabili disagi».

Evidenzia la consigliera dem: «Si tratta di un intervento già previsto indipendentemente dall’emergenza Covid -19 per esigenze di ordinaria sicurezza. La scala antincendio permetterebbe di poter usufruire di una seconda uscita che consentirebbe alla Scuola di rispondere al meglio anche alle direttive emanate per l’emergenza epidemiologica in corso. Per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto? Quali provvedimenti intende adottare per permettere alla Scuola interessata di iniziare l’anno scolastico senza la presenza di ingombranti cantieri e con la scala antincendio montata e utilizzabile?».

Per avere la scala pronta serviranno un paio di mesi, spiegano dagli uffici comunali: «Le fondamenta sono già state realizzate, così come è stato assegnato l’appalto per l’installazione. Entro un paio di mesi l’opera sarà stata completata e utilizzabile. I lavori non interferiranno in alcun modo con ripresa e svolgimento regolari delle lezioni».

Procedono intanto sui nove plessi jesini interessati gli interventi richiesti in chiave di adeguamento alle direttive anti-contagio.