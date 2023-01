Ma(r)CheChef: a Ripe di Trecastelli la finale della sfida culinaria tra Pro Loco della provincia di Ancona

RIPE DI TRECASTELLI – Sabato 21 gennaio l’ultimo atto di Ma(r)CheChef, disfida a colpi di forchetta tra i cuochi delle Pro Loco della provincia di Ancona: contrapposte nella finale la squadra della Cucchiara, composta dai team di Cupramontana, Belvedere O. e Rosora, contro il Caldaro di Arcevia, Ripe e Barbara.

Come nelle precedenti manche, le due squadre sono capitanate dagli chef Vittorio Serritelli per il Caldaro e Massimo Bomprezzi per la Cucchiara.

Un menu anche in questo caso costellato di piatti della tradizione marchigiana, ma stavolta a tema: sarà infatti tutto costituito dai Piatti della Pista, quelli che una volta erano tradizione di inizio anno, a seguito della macellazione del maiale. Ecco quindi proporre per la serata la polenta con sugo “della pista” (Arcevia), la pancia di maiale in porchetta con le fave (Ripe), la cicerchiata (Barbara), le pencenelle di polenta col sugo di maiale e fagioli (Cupramontana), lo stinco di maiale in Salamora con patate arrosto (Belvedere Ostrense) e il brustengo (Rosora).

Come nelle precedenti fasi, anche per la finale è stato scelto un piccolo borgo: «Abbiamo deciso di realizzare gli eventi di Ma(r)CheChef in borghi come Ripe, anziché in comuni più grandi – spiega Loredana Caverni, presidente del Comitato Provinciale Ancona dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) -, per rispondere ad uno degli scopi principali dei nostri compiti statutari: promuovere i piccoli borghi, anche e soprattutto quelli meno noti; non solo dal punto di vista della cucina tradizionale, ma sotto ogni aspetto della promozione territoriale. In questo caso, è il volano enogastronomico che fa da stimolo a far conoscere il territorio. In questo senso, a maggior ragione abbiamo voluto scegliere per la finale Ripe, uno dei piccoli borghi all’interno del territorio colpito dall’alluvione dello scorso autunno».

I piatti in gara verranno valutati dalla giuria popolare ed il punteggio ottenuto sommato a quello delle schede più approfondite compilate da una giuria di esperti del settore enogastronomico.

Una formula che ha riscosso un inaspettato successo di pubblico: dai 60 coperti previsti (e abbondantemente superati) per la prima serata, i 200 posti previsti per la finale sono andati esauriti dopo un solo giorno dall’apertura delle prenotazioni; tanto che, dopo questa puntata zero di Ma(r)CheChef disputata tra le ProLoco della provincia di Ancona, UNPLI Marche ha deciso di estendere la prossima edizione a tutte le altre province della regione.

Ma(r)CheChef è parte del progetto Natale in Pro Loco dell’Unione Provinciale delle Proloco d’Italia (UNPLI), comitato di Ancona, che dall’8 dicembre presenta le rinnovate iniziative dedicate al Natale nei 28 comuni sedi delle Pro loco iscritte all’UNPLI, che terminerà a gennaio con la premiazione della seconda edizione del Concorso Fotografico, quest’anno dedicato a scatti a tema natalizio (termine consegna delle opere fotografiche il 20 gennaio).