Marche, Consiglio: clima pre-elettorale, unanimità per due Leggi regionali su agriturismi e autobus

ANCONA – Seduta del consiglio regionale delle Marche all’insegna di approvazione all’unanimità delle proposte di legge regionali in discussione. Sarà per il clima pre-elettorale con la definizione del voto per il rinnovo della classe politica regionale fissato per il 28 e 29 settembre, quindi con poche altre sedute dell’Assise regionale, ma non si sono registrate particolari fibrillazioni durante la seduta odierna. E quindi via libera all’unanimità.

Le leggi regionali

«Con l’approvazione della legge regionale che modifica la legge regionale n. 21/2011 e rimodula parte delle risorse della missione Agricoltura e Politiche agroalimentari del bilancio 2025–2027, aggiorniamo e rafforziamo una normativa fondamentale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre aree rurali. Interveniamo con decisione per valorizzare l’agricoltura multifunzionale, l’agriturismo e l’agricoltura sociale, settori nei quali le Marche sono da anni all’avanguardia a livello nazionale. Il centrodestra continua a dimostrare attenzione concreta per il mondo agricolo, con un’azione legislativa capace di unire semplificazione, innovazione e coerenza con la normativa statale ed europea. La legge risponde a due obiettivi fondamentali: aggiornare il quadro normativo regionale alla luce delle più recenti disposizioni nazionali, come quelle introdotte dalla legge 141/2015 sull’agricoltura sociale, e rendere più semplice e trasparente la vita delle aziende agricole che operano nei settori agrituristico e sociale. Con questa riforma, superiamo vincoli burocratici inutili, introduciamo regole più chiare e favoriamo l’inclusione sociale in ambito agricolo, garantendo maggiore certezza giuridica agli operatori», le parole di entrambi i relatori della legge, Andrea Putzu (Fdi) e Antonio Mastrovincenzo (Pd). La principale novità del provvedimento è che per l’esercizio delle attività di agriturismo possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa sia i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, già esistenti nel fondo. Mentre sono ribadite le altre caratteristiche: l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture agrituristiche, in linea con la normativa statale; la semplificazione delle comunicazioni sui prezzi, eliminando obblighi ridondanti che gravavano sulle imprese; l’aggiornamento completo della disciplina sull’agricoltura sociale, con il riconoscimento delle attività come parte integrante dell’impresa agricola; l’adozione di requisiti minimi e parametri oggettivi per il riconoscimento delle attività di agricoltura sociale, nel rispetto del decreto ministeriale 12550/2018; la possibilità di utilizzare un segno distintivo regionale per gli operatori dell’agricoltura sociale, favorendo visibilità e trasparenza verso i consumatori; interventi edilizi agevolati per l’adeguamento delle strutture rurali, anche con rilascio gratuito dei titoli abilitativi in caso di interventi funzionali allo svolgimento dell’attività sociale.

«Abbiamo previsto anche una sezione dedicata al bilancio regionale, per rimodulare risorse già stanziate e renderle coerenti con gli obiettivi della legge. Nessun aumento di spesa, ma un uso più efficiente delle risorse esistenti. È il segno di una politica agricola seria, responsabile e concreta. Con questa legge il Consiglio regionale, grazie al lavoro della maggioranza di centrodestra, si dimostra ancora una volta vicino al mondo agricolo, valorizzando non solo la produzione, ma anche la sua funzione sociale e culturale. L’agricoltura marchigiana è presidio di territorio, coesione e comunità: con questo provvedimento la mettiamo in condizione di affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità per il futuro», ha concluso, Andrea Putzu, presidente della II Commissione Permanente, relatore di maggioranza della legge approvata oggi dal Consiglio regionale.

La seconda Legge

«Con l’approvazione di questa proposta di legge regionale, “Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”, colmiamo finalmente un vuoto normativo che durava da oltre vent’anni e garantiamo al settore del noleggio con conducente di autobus un quadro chiaro, uniforme e rispettoso delle normative statali ed europee. È un intervento atteso da tempo, che rafforza la legalità, la trasparenza e la competitività di un comparto strategico per il turismo, la mobilità e i servizi scolastici nelle Marche. La Regione non aveva mai adottato, fino ad oggi, una legge attuativa della normativa statale (legge 218/2003), lasciando i Comuni a muoversi in un quadro normativo frammentario e confuso. Abbiamo ritenuto indispensabile intervenire per uniformare l’esercizio dell’attività in tutto il territorio regionale, superando l’improvvisazione e restituendo certezze alle circa 140 imprese attive nelle Marche nel settore del trasporto passeggeri con autobus. Lo abbiamo fatto con una legge seria, strutturata, conforme alle direttive UE e condivisa a livello tecnico con i ministeri competenti, che non hanno sollevato alcuna osservazione. La nuova legge stabilisce i requisiti necessari per l’avvio dell’attività, introduce l’obbligo di presentazione della SCIA presso il SUAP comunale e istituisce un registro regionale delle imprese, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità del servizio. Vengono inoltre definite sanzioni chiare e proporzionate in caso di irregolarità, nonché procedure per sospensioni o revoche, nei casi previsti dalla legge. Il nostro intervento non pone limiti quantitativi o territoriali, ma si limita a regolamentare un settore ormai liberalizzato, assicurando standard minimi di qualità e legalità. Abbiamo inoltre previsto un congruo periodo transitorio di 180 giorni per consentire alle imprese già autorizzate dai Comuni di adeguarsi al nuovo regime normativo. Superiamo così una situazione di incertezza amministrativa che danneggiava non solo le aziende, ma anche i cittadini che usufruiscono di questi servizi. Questa è la buona politica: pragmatica, rispettosa delle regole e vicina al territorio. Fratelli d’Italia, insieme alla maggioranza di centrodestra, ha dimostrato ancora una volta di saper risolvere problemi rimasti irrisolti per anni. Con questa legge semplifichiamo, regolamentiamo e tuteliamo chi lavora con serietà, nel rispetto delle norme e nell’interesse delle comunità marchigiane». Queste le dichiarazioni del capogruppo di FdI, Simone Livi, relatore di maggioranza della legge regionale, sposate anche dal relatore di minoranza, Fabrizio Cesetti del Partito Democratico.