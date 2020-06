Mancini, Gigli, Ganzetti: tre big per l’Aurora Calcio Jesi

JESI – L’Aurora Calcio Jesi continua la definizione della nuova squadra tecnica in vista della nuova stagione 2020-21, sotto la guida del responsabile Francesco Bacci.

Ultimo nome inserito in ordine di tempo, quello di Leonardo Mancini: “genio” in campo per diverse stagioni con le maglie fra gli altri di Borgo Minonna e San Marcello fino in Promozione, Mancini viene dagli anni di esperienza come tecnico nel vivaio della Jesina, come allenatore giovanile e in possesso di abilitazione Uefa B. Per lui, originario del quartiere Prato, un ritorno a casa all’Aurora.

Francesco Bacci e, a destra, Alessandro Gigli

In precedenza la società di Largo Grammercato aveva reso noto l’accordo con il Prof Alessandro Gigli come preparatore atletico, una figura importante a supporto dell’Area Tecnica, voluta fortemente. Gigli è figura conosciutissima nell’ambiente sportivo, di grande spessore e esperienza, fra attività scolastica e collaborazione con società sportive nelle più svariate discipline. Vedi il lavoro con l’Aurora Basket e quello a più riprese con la Jesina Calcio, qui anche in tandem proprio con Francesco Bacci nell’ultima occasione.

Nella nuova squadra tecnica, primo nuovo approdo è stato quello di Giordano Ganzetti, altra figura conosciutissima nell’ambiente calcistico jesino da giocatore e da allenatore. Anche per lui un passato da calciatore nelle file dell’Aurora e nella Jesina, con un record ancora attivo da battere per numero di gol in partite disputate: 30 gol su 31 gare giocate. In possesso di abilitazione per allenare Coni Figc settore giovanile e Scolastico, Ganzetti è da anni allenatore nel vivaio fra Aesina, Jesina e ora Aurora.