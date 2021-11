Maltempo in Vallesina, via Mazzangrugno è ostruita dal fango

JESI – Disagi per l’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri – 8 novembre – sulla nostra regione portando con sé violente piogge e forte vento. Proprio a causa della pioggia battente si sono registrati numerosi allagamenti di strade urbane ed extraurbane, cedimenti franosi di terreni e alberi caduti sulle sedi stradali.

Una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco di Jesi che dalla notte scorsa sono stati chiamati a sanare alcune situazioni che comportavano pericolo per gli automobilisti in transito. Soprattutto sono dovuti intervenire a Jesi per allagamenti di strade in via Fontedamo, via Tosi, via Coppetella e viale della Vittoria. Questa mattina allarme in via Mazzangrugno dove, a causa delle piogge, il terreno a bordo strada ha ceduto andando a invadere di fango tutta la strada nei pressi del campo da rugby. Stanno intervenendo le pattuglie della Polizia locale e il traffico viene regolamentato a senso unico alternato, essendo parte della carreggiata ostruita dal fango. Pertanto la polizia locale raccomanda di procedere a velocità ridotta e con prudenza. Si attende l’intervento della squadra reperibilità della Provincia di Ancona per la pulizia e messa in sicurezza della strada.

Altri interventi sempre dei pompieri a Monsano e a San Marcello, in particolare lungo via Serra, dove fango e detriti avevano invaso la carreggiata. Un albero è invece caduto sulla strada principale di collegamento con Rosora, via Santa Maria, bloccandola completamente. È successo stamattina verso le 9. Sul posto sono intervenuti il sindaco di Rosora Fausto Sassi, un dipendente comunale e alcuni cittadini che si sono messi a disposizione per dare una mano. Successivamente, grazie all’intervento degli operai della Provincia l’albero è stato rimosso e la strada liberata. Non si registrano fortunatamente danni alle persone.